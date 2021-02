Boris 4 approda su Disney+: le novità

Per chi si era appassionato della serie Boris, arriva una buona notizia: la 4 stagione si farà. A confermarlo è uno degli attori del cast, Alberto Di Stasio che veste i panni di Sergio Vannucci. Andrà tuttavia incontro ad una bella novità: verrà messo in onda su Disney+.

L’intervista

Alberto Di Stasio in un’intervista ha rivelato “Ho fatto tantissime esperienze con la televisione, fino ad arrivare a Boris, Boris 2, Boris 3 e, lo dico piano, si farà la quarta serie di Boris. Una notizia che si aspettavano in tanti. Penso che gireremo in estate quindi in televisione si vedrà in autunno, o forse all’inizio del prossimo anno. Siamo tutti contenti”.

Info sul cast

Circa attori e cast, il protagonista non si è sbilanciato in quanto è ancora tutto in embrione. Anche perché adesso si devono arrangiare senza la presenza di Mattia Torre venuto a mancare qualche tempo fa.

Perché in onda su Dinsey + e non su Nteflix?

Negli anni cult della serie ci siamo interfacciato ad un contesto ironico, molto satirico capace di dare quell’impronta reale e genuina ad una serie che doveva rispecchiare quanto più possibile tutto il contesto sociale in cui si viveva. Questo è stato possibile soprattutto grazie al Grande Mattia. Ora la musica cambia, a partire dalla piattaforma streaming che lo metterà in onda. Boris sarà infatti esclusiva Dinsey + in quanto i diritti sono della Fox che appartiene alla Disney, da qui la decisione.

