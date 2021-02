GF Vip, Ruta confessa di aver avuto un flirt con Francesco Baccini e Pupo lascia lo studio

Maria Teresa Ruta confessa di aver avuto un flirt con il cantautore Francesco Baccini a Sanremo

Maria Teresa Ruta è una donna tutta da scoprire. Come è noto, la scorsa settimana al GF Vip 5, la conduttrice e giornalista ha dichiarato di essere stata corteggiata da Alain Delon, noto attore francese e il principe Alberto di Monaco. Flirt che sono usciti anche sulle copertine dei giornali all’epoca. Nella puntata di lunedì 1 febbraio del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha spinto Maria Teresa a dire qualcosa in più riguardo la sua vita sentimentale.

“Ci sono cose che non posso dire” ha dichiarato la gieffina, confidando di aver visto il suo nome accanto a quello di numerosi personaggi importanti con i quali si dice che abbia avuto degli amori fugaci. A quel punto, il conduttore ha incalzato dichiarando se ci fosse qualche cantante o qualche altro personaggio importante. “Guarda, lui era a Sanremo ed era parecchio scontento perché non era stato preso nella lista”, ha confessato la Ruta, lanciando qualche indizio. “Ma chi sarebbe?” ha chiesto Alfonso incuriosito. “E’ più giovane di me ed è moro“, ha aggiunto Maria Teresa. “Francesco Renga!” ha replicato Pupo. La Ruta ha prontamente smentito.

“Francesco Baccini!” si è sbottonata Maria Teresa Ruta, lanciando lo scoop. Dopodiché, Pupo ha abbandonato lo studio inscenando un siparietto ironico. Infine, la Ruta ha dichiarato: “Cosa mi hai fatto dire”.

