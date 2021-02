Ernani opera verdiana in onda su Rai 5

Ernani su Rai 5 è pronto a ricordare la bravura di Giuseppe Verdi, in un’opera teatrale di un certo spessore.Questa in esame è una messa in scena del Teatro San Carlo di Napoli: non c’è che dire se non che l’Ernani di Verdi nell’allestimento del 1982.

Ad occuparsi della regia fu Tito Gobbi con la direzione musicale di Elio Boncompagni.

Gli attori sul palco Bruno sono Rufo, Lorenzo Saccomani, Nicola Ghiuselev, Maria Parazzini. E poi ancora Eva Ruta, Angelo Casertano, Augusto Frati. Regia televisiva di Gianni Casalino

