La Traviata, edizione del 2009, in onda su Rai 5

Se non hai mai visto la Traviata, non devi fare altro che sintonizzarti su Rai 5 e guardare la versione che andrà in onda nella mattinata del 2 Febbraio.

A calcare il palcoscenico nel ruolo della protagonista, la soprano Mariella Devia che rende oaggio all’opera di Giuseppe Verdi in un mondo a dir poco perfetto. Stiamo comunque parlando dell’allestimento messo in scena allo Sferisterio di Macerata per l’edizione 2009 del Macerata Opera Festival. Lo spettacolo è diretto da Michele Mariotti, con la regia di Massimo Gasparon, che firma anche scene e costumi.

Cast e personaggi

Sul palco con la Devia, vedremo come protagonisti Alejandro Roy è Alfredo Germont e Gabriele Viviani nei panni di Giorgio Germont. E poi ancora Gabriella Colecchia è Flora Bervoix, Silvia Giannetti è Annina, Enrico Cossutta è Gastone, Giacomo Medici è Il Barone Douphol, William Corrò è Il Marchese d’Obigny. Infine vedremo Luca Dall’Amico (Il Dottor Grenvil), Nenad Koncar (Giuseppe), Gianni Paci (Domestico), Loris Manoni (Commissionario). Regia televisiva di Tiziano Mancini.

