L’estate in cui imparammo a volare, dal 3 febbraio su Netflix: trama e cast

Approda su Netflix la serie TV l’estate in cui imparammo a volare. Si tratta di una trasposizione televisiva dell’omonimo best-seller scritto da Kristin Hannah. Ecco qualche chicca su trama e cast.

La trama

Si tratta di una storia incredibile con protagoniste due amiche che Si sono legate all’età di tredici anni. Le protagoniste sono Tully e Kate, il cui bene nasce tra i banchi di scuola alle superiori. La loro amicizia dura da trent’anni e non ha mai subito smacchi. Ma dietro l’angolo un grande ed inaspettato tradimento metterà a serio rischio il loro legame forse non proprio indistruttibile come pensavano.

Il cast

Di seguito cast e personaggi di questa nuova serie TV targata Netflix:

Katherine Heigl nel ruolo di Tully Hart

Ali Skovbye è la piccola Tully

Sarah Chalke nel ruolo di Kate Mularkey

Roan Curtis nei panni della piccola Kate

Ben Lawson è Ryan

Beau Garrett è Cloud

Yael Yurman nel ruolo di Marah

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui