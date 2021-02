Chi è Donatella Di Pietrantonio? Biografia e carriera della scrittrice

Ecco chi è Donatella Di Pietrantonio, età, carriera e vita privata della scrittrice

Donatella Di Pietrantonio è una nota scrittrice, è nata il 5 gennaio 1962 ad Arsita.

Per motivi legati allo studio la scrittrice decise di trasferirsi all’Aquila, dove si è laureata nell’Università locale alla facoltà di Odontoiatria. Da molti anni vive in provincia di Pescara, a Penne, dove lavora come dentista pediatrico.

Oltre a svolgere la professione di dentista Donatella Di Pietrantonio è anche una scrittrice, ha da sempre una grande passione per la scrittura. Il suo primo romando è uscito nel 2011, Mia madre è un fiume, nello stesso anni ha anche pubblicato il racconto Lo sfregio.

Due anni dopo ha pubblicato il suo secondo romanzo, Bella mia. Grazie al suo talento la scrittrice è stata candidata al Premio Strega, nel 2014 ha vinto il Premio Brancati. Einaudi ha ristampato il romanzo della Di Pietrantonio nel 2018 e nel 2020, la scrittrice ha vinto il premio letterario internazionale ‘città di Penne-Mosca’.

Donatella Di Pietrantonio ha pubblicato il suo terzo romanzo nel 2017, L’Arminuta con il quale ha vinto il Premio Campiello e il Premio Napoli. Il seguito del romanzo, Borgo Sud, è stato pubblicato nel 2020.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, non è chiaro se preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale o se sia single.

