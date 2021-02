Fedez chiede scusa a Francesca Michielin dopo lo spoiler del brano di Sanremo 2021

Il cantante ha chiesto scusa a Francesca Michielin sulle note di Xdono di Tiziano Ferro: ha rischiato una squalifica da Sanremo 2021

Una settimana fa, Fedez ha commesso una gaffe social che ha messo a rischio la sua partecipazione a Sanremo 2021. Il rapper infatti aveva pubblicato per errore i primi secondi di “Chiamami per nome“, che presenterà in gara con Francesca Michielin. La Rai, dopo le dovute verifiche, ha deciso di non squalificare la coppia, poiché la parte spoilerata su Instagram era ridotta e dunque non rappresenta una grave violazione del regolamento del festival.

Oggi, Fedez ha voluto scusarsi pubblicamente con la sua collega Francesca Michielin per l’errore commesso. Il cantante infatti si è presentato con un mazzo di rose a casa della collega, come si può notare nelle Instagram Stories, con sottofondo le note di Xdono di Tiziano Ferro.

Dopodiché, è apparso un selfie con il rapper sorridente e la cantante veneta imbronciata, che commenta un ironico: “L’ultima foto prima di confiscarti il telefono”.

A quanto pare, questo pare il motivo, per cui Fedez era sparito dai social tanto da far preoccupare i fan, poiché pensavano che stesse male. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

