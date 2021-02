Pomeriggio 5, Guenda Goria in lacrime per la morte del fratello di Dayane Mello

Guenda Goria, ospite a Pomeriggio 5, è scoppiata in lacrime dopo aver visto il servizio sulla scomparsa del fratello di Dayane Mello

Nella puntata del 4 febbraio di Pomeriggio 5, si è discusso di famiglie dai rapporti complicati, tra cui quella di Walter Zenga e Brigitte Nielsen e non solo. Tra gli ospiti presenti in studio, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Killian Nielsen, l’opinionista Karina Cascella e Guenda Goria. Prima di trattare l’argomento famiglie, Barbara D’Urso ha mandato in onda un servizio relativo alla scomparsa prematura di Lucas, fratello minore di Dayane Mello.

Si è passato poi a Killian Nielsen, che ha raccontato di essere stato bloccato sui social dalla madre Brigitte, con la quale non parla da tempo. A quel punto, la padrona di casa ha chiesto all’ex gieffina Guenda per quale motivo stesse piangendo. “Sono dispiaciuta per quello che è successo a Dayane”, ha spiegato la figlia di Maria Teresa Ruta. Quest’ultima ha poi affermato che non bisogna mai dare per scontato l’amore che c’è tra genitori e figli, e quello tra fratelli.

Su Twitter, c’è chi però ha accusato Guenda di aver inscenato questo dispiacere: “Due minuti fa piangeva per il fratello di Dayane e ora è bella tranquilla. Guenda a me è sembrato fuoriluogo il suo pianto“.

Due minuti fa piangeva per il fratello di Dayane e ora è bella teanquilla. Guenda a me è sembrato fuoriluogo il suo pianto. #pomeriggio5 — ???????? (@lauretta_0k) February 4, 2021

Guenda ti posso capire ma in questo momento il tuo "sfogo" non ci azzecca a proprio #Pomeriggio5 — Gernapoli (@Gernapoli2) February 4, 2021

Però, c’è anche chi la pensa diversamente, facendo intuire che in realtà un fatto così grave accaduto a Dayane non c’entrava nulla con l’argomento trattato, e questo avrebbe colpito la sensibilità di Guenda.

2 giorni da quando è successo il lutto di Dayane e la D'Urso ha trattato il tutto in maniera marginale a fine puntata dando risalto a tutto il resto, il pianto di Guenda ha fatto capire quanto tutte le altre storie stridevano su un fatto accaduto così grave. #GFvip #Pomeriggio5 — Ros (@Rosanna32032180) February 4, 2021

