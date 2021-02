Cake Star Pasticcerie in sfida: anticipazioni e location puntata stasera 5 febbraio su Real Time

Cake Star Pasticcerie in sfida ritorna oggi, 5 febbraio 2021, con una nuova puntata su Real Time, alle ore 21.25.

Quali sono le pasticcerie in gara stasera e come funziona il programma?

Cake Star Pasticcerie in sfida: come funziona il programma

Cake Star Pasticcerie in sfida è il programma di Real Time condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Rientra nei diversi format presi in prestito dagli States e dal Regno Unito dove i pasticceri si sfidano tra di loro.

Il locale migliore viene premiato dai conduttori/giudici con delle stelline e chi ne accumula di più vince. Le stelline si danno per diverse voci. In più, nel giudizio rientrano anche cosa pensano i clienti del locale.

Nell’edizione 2021, i conduttori possono dare 5 stelline in più per un dolce che hanno gradito in particolare.

Dopo Pisa, il programma si svolgerà nelle seguenti città per l’edizione 2021:

Alessandria,

Ravenna,

la Costa Apuana,

Brescia,

Reggio Emilia,

Treviso,

Pesaro.

Cake Star Pasticcerie in sfida: location di stasera

Quali sono le location di stasera del programma di Real Time? Oggi, il programma è in Toscana, per gustare i dolci di:

La Delizia. Bar Pasticceria di corso Italia a Pisa, è un locale arredato in stile liberty. Su Tripadvisor, ci sono ben 103 recensioni ed è considerato il 15esimo bar più interessante di Pisa su 57.

Bar Pasticceria di corso Italia a Pisa, è un locale arredato in stile liberty. Su Tripadvisor, ci sono ben 103 recensioni ed è considerato il 15esimo bar più interessante di Pisa su 57. Cioccorocolato. Sempre a Pisa, la pasticceria è gestita da Candida Cillo. Su Tripadvisor ha 209 recensioni e per gli utenti di questa piattaforma è il secondo bar più interessante di Pisa. Offre anche dolci vegani e si trova in Via Giovanni Di Simone 10.

Sempre a Pisa, la pasticceria è gestita da Candida Cillo. Su Tripadvisor ha 209 recensioni e per gli utenti di questa piattaforma è il secondo bar più interessante di Pisa. Offre anche dolci vegani e si trova in Via Giovanni Di Simone 10. Al Dolcemente accetta la sfida di Cake Star pasticcerie in sfida con la sua location in via tosco-romagnola 125 b, a Cascina. La location ha 32 recensioni ed è attrezzata per chi usa la sedia a rotelle. Si può ordinare anche il gelato.

