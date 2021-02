Jason Bourne: chi è il protagonista dell’omonima saga e chi è l’autore che lo interpreta? Tutte le curiosità su di lui

Jason Bourne è il protagonista della saga di film d’azione The Bourne. Cosa c’è da sapere su questo personaggio e su chi lo interpreta? Scopriamolo insieme!

Jason Bourne: chi è?

Jason Bourne è un personaggio inventato dalla penna di Robert Ludlum. Il suo nome reale è David Webb, ma è poco usato durante la saga. Perché? Semplicemente perché David è un sicario e lavora per la CIA quando l’agenzia ha bisogno di non far sapere di stare intervenendo in un caso.

Il personaggio, anche se di fantasia, ha notizie sulla sua vita privata, che si vede qua e là tra le diverse pellicole. Per esempio, si sa che si è sposato per la prima volta con una donna thailandese, Dao, dalla quale ha avuto due figli, Joshua e Alyssa.

I tre muoiono durante la guerra del Vietnam, ma Jason non sa che il figlio Joshua si è salvato. Dopo qualche tempo, Bourne si sposerà con Marie Saint Jacques. Dal secondo matrimonio nascono due figli, Jamie ed Alison.

Gli altri nomi del personaggio sono:

Gilberto De Piento (passaporto Brasile),

Paul Kay (passaporto Canada),

John Michael Kane, nome di battaglia Caino (passaporto Stati Uniti),

Foma Kiniaev (passaporto Russia),

Nicolas Lemanissier (passaporto Francia),

Jean-Pierre (Identità bruciata),

Charles Briggs,

George P. Washburn,

Mr. Cruet (Supremacy),

Adam Stone (Il rischio di Bourne).

Ha diverse abilità, alcune legate al Progetto Treadstone di cui ha fatto parte. Il protagonista di 7 libri e quasi altrettanti film è un cecchino, esperto di arti marziali, in grado di trasformare in arma qualsiasi cosa e con uno spirito di osservazione che gli permette quasi di predire il futuro.

Infatti, fa caso a dettagli impossibili da percepire per gli altri. In più, conosce tantissime lingue e ha una resistenza fisica incredibile. Può sconfiggere centinaia di nemici anche esperti senza ucciderli.

Matt Damon, chi è l’attore che interpreta Jason Bourne

Matthew Paige Damon (questo il nome all’anagrafe) è l’attore che interpreta Jason Bourne nei diversi film. L’attore è anche sceneggiatore e produttore cinematografico. Nato l’8 ottobre 1970, ha lavorato con registi di fama, come:

Martin Scorsese,

Clint Eastwood,

Francis Ford Coppola,

Steven Spielberg,

Ridley Scott,

Christopher Nolan,

Gus Van Sant,

Robert Redford,

i fratelli Coen,

Steven Soderbergh,

Cameron Crowe.

Il padre era un banchiere e la madre una docente universitaria. Il fratello, invece, è un artista. Matt vede il divorzio dei suoi quando ha solo 2 anni. Entra ad Harvard, ma lascia quando scopre la passione per il cinema.

Debutta nel 1988 con un ruolo in Mystic Pizza. La svolta nella carriera dell’attore che interpreta Jason Bourne arriva 10 anni dopo, quando ottiene il Golden Globe per migliore sceneggiatura originale con l’amico di infanzia Ben Affleck.

La sua filmografia è vastissima. Si va dalla saga di Ocean’s Eleven a Deadpool 2, passando da diverse saghe, come quella di Jason Bourne, Thor Ragnarok, ma anche film cult come Salvate il soldato Ryan.

Per la vita privata, nel 2005 si sposa con Luciana Barroso. da questo matrimonio, sono nate tre figlie, oltre alla figlia di Luciana di una relazione precedente. I figli della coppia sono: Alexia, Isabella, Gia Zavala e Stella Zavala.

Leggi anche => The Bourne, la saga: trama e curiosità. Sono previsti nuovi capitoli?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui