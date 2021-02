Alda D’Eusanio, frasi inaccettabili sulla Pausini: arriva la squalifica immediata dal GF Vip

Stavolta Alda D’Eusanio ha superato ogni limite.

E se s’era salvata in calcio d’angolo dopo aver usato impunemente la N word, stavolta le sue parole su Laura Pausini le sono costate l’immediata espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip.

“Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la concia in una maniera che non puoi neanche immaginare. Lui è un chitarrista che sta con lei e hanno pure una figlia insieme. Pare la crocchi di brutto”: queste parole rivolte all’amata cantante sono costate l’immediata squalifica.

"Alda":

Perché Alda D'Eusanio è stata squalificata dal #gfvip per queste parole su Laura Pausini, che tramite il suo ufficio stampa ha annunciato azioni legali contro la concorrente e tutti i soggetti coinvolti pic.twitter.com/kHaAxZvokp — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 6, 2021

E forse anche guai legali, se è vero che l’ufficio stampa della Pausini ha reso noto che “l’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta (compagno della Pausini, ndr)”.

Dal canto suo Mediaset ha protnamente precisato:

“Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio dal ‘Grande Fratello Vip’. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

Ed Endemol Shine Italy, casa produttrice del reality, dal canto suo:

“Endemol Shine Italy si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente. La produzione del programma procederà all’immediata squalifica della concorrente”.

