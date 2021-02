C’è posta per te, Immobile tirchio? Zaniolo fa l’assegno, il confronto spietato

I telespettatori confrontano gli assegni dei due calciatori donati ai protagonisti di C’è posta per te: i duri commenti su Twitter

Nella puntata di ieri sabato 6 febbraio di C’è posta per te, è stato ospitato Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Quest’ultimo, come Nicolò Zaniolo nella scorsa puntata, è stato protagonista di atti di generosità nei confronti di famiglie con grandi difficoltà economiche e storie complicate. Alcuni telespettatori, però, hanno notato alcune differenze tra i due calciatori, commentando su Twitter.

“Comunque io lo rivenderei il vestito della Queen, giusto per farmi due soldi, quelli che il tirchio di Immobile non le ha dato” ha scritto un utente, criticando Immobile sul fatto che avrebbe offerto una bassa cifra di denaro ad Elena e i suoi fratelli (protagonisti della puntata di ieri sera del people show). La telespettatrice ha inoltre consigliato ironicamente di rivendere l’abito regalato da Maria De Filippi.

Comunque io lo rivenderei il vestito della Queen, giusto per farmi due soldi, quelli che il tirchio di Immobile non le ha dato

#cepostaperte pic.twitter.com/EKEmg5eBiC — Arianna (@AriannaD_) February 6, 2021

C’è anche chi ha paragonato il bomber della Lazio con Zaniolo, ironizzando: “Dopo aver visto la cifra che Zaniolo ha regalato la scorsa puntata, e dopo aver visto il regalo che le ha fatto immobile questa sera, le figlie le fa diventerà sicuro della Roma”.

Dopo aver visto la cifra che zaniolo ha regalato la scorsa puntata, e dopo aver visto il regalo che le ha fatto immobile questa sera, le figlie le fa diventà sicuro della Roma. ?#cepostaperte — neverajoy? (@Arianna67004817) February 6, 2021

Qualcuno invece ha preso le difese del bomber laziale: “Non ha bisogno di fare gesti plateali, non gli interessa andare a C’è posta per te per staccare un assegno e far parlare la gente. Immobile fa in silenzio e va in tv perché oltre a piacergli l’ambiente gli piace confrontarsi con persone normali”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui