Mosè in Egitto, opera rossiniana in onda su Rai 5

Massimo riserbo sulla trama e il clamore che quest’opera rossiniana ha portato sul palco. E non è certo un caso, che il palinsesto Rai, abbia deciso di inserirlo nella programmazione di RAI 5.

Per chi non lo avesse capito stiamo parlando di Mosè in Egitto. Quella messa in onda il prossimo 8 febbraio su Rai 5 è la versione inscenato presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Che dire del Mosè in Egitto di Rossini se non che è da applaudire per ogni sua cura dei dettagli. Innanzitutto vanta un allestimento degno di nota, di cui se ne è occupato Hugo de Ana. Poi c’è da rammentare la direzione musicale che porta invece la firma di Salvatore Accardo.

Cast e personaggi

Per il cast e i personaggi vedremo sul palco Roberto Scandiuzzi, Mariella Devia, Rockwell Blake. Ma anche Gloria Scalchi, Michele Pertusi. Il tutto per la regia televisiva di Rosaria Bronzetti.

