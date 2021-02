Raised by wolves, stagione 1 dall’8 febbraio su Now: trama e cast

Grande attesa per la prima stagione di Raised by wolves, disponibile su Now TV. Vediamo insieme trama e cast.

La storia di Raised by Wolves (Allevati dai lupi), è tutta dedicata alla figura di due androidi, robot che hanno fattezze umane ma che non riescono a stare in accordo con una nuova colonia da poco stabilita su Kepler-22b, un pianeta inesplorato. Chiamati Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim) – i due robot hanno il compito di occuparsi dei figli umani insegnando loro a vivere in un pianeta incontaminato.

I due androidi sono fuggitivi di un pianeta interessato da una guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici.

Cast e personaggi

Per cast e personaggi vedremo:



Travis Fimmel nel ruolo di Marcus,

Amanda Collin nel ruolo di Madre

Abubakar Salim in quello di Padre

Winta McGrath nel ruolo di Campion,

Niamh Algar è Sue, moglie di Marcus e medico di guerra.

Felix Jamieson interpreta Paul,

Ethan Hazzard è Hunter,

Jordan Loughran è Tempest.

Aasiya Shah è Holly

Ivy Wong è Vita,

Matias Varela è Lucius

