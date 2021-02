Maria Elena Boschi, gaffe a Live, non è la D’Urso. “Sono innamorata” ha detto la politica su Giulio Berruti

Maria Elena Boschi è la capogruppo di Italia Viva. La donna era stata chiamata ieri, 7 febbraio 2021, per partecipare allo show Live Non è la D’Urso, perché il programma voleva approfondire cosa stava succedendo con il nuovo governo Draghi e la posizione di Italia Viva.

Purtroppo, però, la Boschi ha virato sulla sua nuova fiamma, Giulio Berruti. L’ex ministro ha rivelato “Sono molto innamorata” e ha tessuto le lodi del suo compagno.

Per lei, Giulio è un ragazzo molto in gamba, che si dà da fare, che lavora moltissimo che è confortante averlo in casa.

Sul Governo, invece, ha dichiarato:

Abbiamo provato a trovare un dialogo che non c’è stato fino alle dimissioni dei nostri ministri che sono stati un gesto molto forte. Maria Elena Boschi

