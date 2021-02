Soulmates, stagione 1, dall’8 febbraio su Amazon Prime Video: trama e cast

Soulmates è la nuova serie disponibile a partire da lunedì 8 febbraio su Amazon Prime Video. Ma di cosa parla e chi sono i personaggi?

La trama

La storia è un pò diversa in quanto ogni episodio ha un protagonista e un personaggio diverso e racconta una nuova storia.Sono davvero poche le anticipiazioni di questa serie.

Sappiamo solo che ha un’ambientazione futuristica, con uno scarto da oggi di 15 anni. E’ in quella circostanza possibile effettuare un test per trovare la propria anima gemella. Ogni episodio esplorerà una relazione diversa attraverso nuovi personaggi.

Cast, attori e personaggi

Ecco chi sono attori e personaggi:

Sarah Snook è Nikki (episodio 1)

Kingsley Ben-Adir è Franklin (episodio 1)

Dolly Wells è Jennifer (episodio 1)

Anna Wilson-Jones è Rose (episodio 1)

Emily Bevan è Adele (episodio 1)

David Costabile è David Maddox (episodio 2)

Karima McAdams è Sarah Maddox (episodio 2)

Sonya Cassidy è Allison Jones (episodio 2)

Henry Goodman è Walter Gaskell (episodio 2)

Laia Costa è Libby (episodio 3)

Georgina Campbell nel ruolo di Miranda (episodio 3)

Emily Bruni (episodio 3)

Shamier Anderson nel ruolo di Adam (episodio 3)

Bill Skarsgård interpreta Mateo (episodio 4)

Nathan Stewart-Jarrett interpreta Jonah (episodio 4)

Fátima Molina interpreta Natalia (episodio 4)

Malin Åkerman nel ruolo di Martha (episodio 5)

Charlie Heaton è Kurt Shepard (episodio 5)

Charlotte Spencer è Heather (episodio 5)

Joe Anderson nel ruolo di Travis (episodio 5)

Betsy Brandt è Caitlin Jones (episodio 6)

JJ Feild nel ruolo di Nathan (episodio 6)

Tom Goodman-Hill è Doug (episodio 6)

