Non è la d’Urso, la gaffe di Guenda Goria sua madre Maria Teresa e Baccini: “Non colto ho sul fallo”

Guenda Goria, ospite a Non è la d’Urso, ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra sua madre Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, ma compie una gaffe a luci rosse

Nella puntata di domenica 7 febbraio di Live-Non è la d’Urso, si è parlato di nuovo di gossip inerente ai concorrenti del GF Vip 5, tra cui Maria Teresa Ruta. Come è noto, la gieffina ha confidato di aver avuto un flirt con il cantautore Francesco Baccini. A raccontarlo questa volta, è stata Guenda Goria, ospite in trasmissione assieme a Michael, figlio di Baccini.

Durante il racconto sulla madre Ruta, però, l’artista classe 1988 ha fatto qualche gaffe a luci rosse che non è passata inosservata: “Io non colto sul fallo”. Una metafora che doveva essere “calcistica”, che ha fatto sorridere tanto gli ospiti in studio compresa Barbara D’Urso. “Diciamo, colto sul fatto”, è intervenuta la padrona di casa imbarazzata, correggendo l’espressione di Guenda. A quel punto, la ragazza si è messa le mani sul volto.

Ma che cosa è davvero successo tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini tanti anni fa a Sanremo? A dare la sua versione, è stato Michael, figlio del cantautore, che ha dichiarato che Maria Teresa ha invitato Francesco a commentare Sanremo dopo la sua bocciatura della sua canzone. “Dopo aver cenato e dopo che Guenda e suo fratello sono andati a dormire, hanno iniziato ad abbracciarsi. C’è stato un momento di effusioni”, ha spiegato Micheal nel dettaglio, precisando che non ci sarebbero stati momenti d’intimità. La padrona di casa ha però dichiarato di aver letto delle dichiarazioni di Francesco Baccini, nelle quali avrebbe confidato che sarebbe stata la Ruta ad abbracciarlo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui