Le comte Ory di Rossini in onda su Rai 5

Le Comte Ory è la prossima opera teatrlae mandata in onda su Rai 5. Si tratta di un’opera di Gioachino Rossini consigliata da vedere. Quella proposta è l’edizione messa in scena nel 2009 per il Rossini Opera Festival.



Ad occuparsi del tutto fu in ogni sua parte Lluís Pasqual, mentre la direzione musicale è affidata a Paolo Carignani.

Circa il cast vedremo il giovane tenore Yijie Shi nel ruolo di Le Comte Ory, Lorenzo Regazzo è Le Gouverneur, María José Moreno è La Comtesse Adèle. Coro da Camera di Praga diretto dal Maestro del Coro Lubomír Mátl. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Regia tv di Tiziano Mancin

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui