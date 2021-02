Chi è Giorgio Gori, il marito di Cristina Parodi? Biografia, carriera e vita privata

Ecco chi è Giorgio Gori, biografia, carriera e vita privata del marito di Cristina Parodi

Giorgio Gori è un giornalista e imprenditore, dal 2014 ricopre il ruolo di Sindaco di Bergamo, è noto anche per essere il marito di Cristina Parodi.

Gori è nato il 24 marzo 1960 a Bergamo, dopo essersi diplomato al liceo ha subito iniziato a lavorare collaborando con Radio Bergamo, diretta a quei tempi da Vittorio Feltri. Dopo questa esperienza inizia la sua carriera di giornalista prima al quotidiano L’Eco di Bergamo poi a Bergamo Oggi.

Giorgio Gori decide poi di tornare a studiare e si laurea in Architettura. Il suo esordio in televisione risale al 1984 su Rete 4, il suo ruolo era quello di assistente dell’autore Carlo Freccero. In pochi anni diventa responsabile delle tre reti televisive di Silvio Berlusconi per poi diventare direttore di Canale 5 Italia 1.

Il marito di Cristina Parodi è anche imprenditore, nel 2001 fonda la casa di produzione televisiva Magnolia. Ha svolto il ruolo di presidente fino al 2011, si è poi fatto spazio nel mondo della politica. Nel 2014 è stato eletto Sindaco di Bergamo. Quattro anni dopo si è candidato alle elezioni regionali come Presidente della Regione Lombardia, ma fu sconfitto da Attilio Fontana.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato per la prima volta quando era molto giovane. Giorgio Gori ha messo fine al suo matrimonio dopo 25 anni quando ha conosciuto Cristina Parodi quando faceva parte del Gruppo Mediaset. Tra loro è stato amore a prima vista, lasciò infatti la moglie e iniziò una relazione con la nota conduttrice. I due convolarono a nozze nel 1995, dal loro amore sono nati tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica.

