Chi è Marina Suma? Età, carriera e vita privata dell’attrice

Ecco chi è Marina Suma, l’attrice in passato ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo talento. Età e carriera

Marina Suma è una nota attrice, per moltissimi anni ha fatto sognare il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Da giovanissima ha fatto anche la modella.

L’attrice è nata il 4 novembre del 1959 a Napoli, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Il suo esordio al cinema risale al 1981, con Le occasioni di Rosa, un film che oltre a farle ottenere un incredibile successo le ha fatto anche vincere il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attrice esordiente. L’anno successivo ha recitato nel film Dio li fa e poi li accoppia. Nel 1983 ha invece recitato nel film di Carlo Vanzina Sapore di Mare.

Marina Suma ha recitato in moltissimi film sul grande schermo, è approdata anche in televisione recitando in molte fiction e serie. In passato ha ricoperto molti ruoli anche a teatro, una passione che continua a coltivare ancora oggi.

L’attrice ha più volte recitato al fianco di Jerry Calà, erano in molti a pensare che tra i due ci fosse un legame sentimentale. Una presunta liaison che l’attrice ha smentito qualche anno fa.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo che da anni ha un compagno ma di lui non si sa nulla. Marina Suma sognava di diventare madre, lei stessa in passato ha confessato di averci provato in tutti i modi ma non c’è riuscita.

Marina Suma sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 9 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui