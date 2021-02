Chi è Laura D’Amore, l’hostess più bella d’Italia? Età e carriera

Ecco chi Laura D’Amore, l’hostess più bella d’Italia e seguita in tutto il mondo, età e carriera

Laura D’Amore è conosciuta come l’hostess più bella d’Italia, ad oggi è anche una nota influencer.

Tra pochi giorni spegnerà 39 candeline ed è più bella che mai, la nota hostess è nata il 14 febbraio 1982 a Grottaglie. Ha origini pugliesi ma è catanese d’adozione, vive infatti da anni a Catania.

Laura D’Amore si è laureata in Comunicazione Internazionale a Perugia, intanto muoveva i primi passi nella moda partecipando a vari concorsi di bellezza. Moda e viaggi sono sempre state due sue grandi passioni, per un anno si trasferì in Polonia, dove insegnava nella scuola Dante Alighieri. Tornata in Italia iniziò a frequentare la Job Master School per un Master in Pubblicità ed Eventi.

La nota influencer iniziò poi a frequentare nella compagnia Alitalia il percorso professionale come Hostess, oggi è considerata l’assistente di volo più bella e seguita d’Italia. Tantissimo è il seguito che ha sul suo profilo Instagram, dove vanta 774mila follower.

Laura D’Amore è pronta ad intraprende una nuova avventura, quella di attrice. Lei stessa in una recente intervista ha infatti detto: “Tra poco dovrei iniziare a lavorare anche come attrice, un’altra opportunità che è nata grazie al successo sui social. Reciterò in un fantasy thriller che verrà girato interamente in Italia”.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, non è noto se la nota hostess sia single o impegnata sentimentalmente.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui