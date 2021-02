Chi sono le LeTwins, le gemelle da 10milioni di follower su TikTok?

Ecco chi sono LeTwins, Ylenia e Nicole Burato, due gemelle seguite da 10 milioni di follower su TikTok

Ylenia e Nicole Burato, note sui social con lo pseudonimo LeTwins, su Tik Tik sono tra le gemelle più famose e seguite.

Sono nate il 13 ottobre 1994 a Mantova, dopo il diploma hanno iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Oltre a lavorare in ufficio le due gemelle iniziarono anche a dedicare molto tempo ai social, presto si sono rese conto che era quello il lavoro che amavano fare di più.

Ylenia e Nicole Burato hanno deciso di trasferirsi insieme a Milano, chiamano il loro appartamento ‘Twins House’. Le due sono riuscite ad ottenere un incredibile successo sui social, soprattutto su Tik Tok, dove sono seguite da oltre 10miloni di follower.

In più occasioni hanno fatto sapere che Tik Tok è piaciuta subito ad entrambe, perché ha permesso loro di esprimere la loro creatività liberamente. A detta loro è stata la semplicità a farle diventare così popolari e seguite. In merito a ciò in una passata intervista hanno infatti detto: “Pensiamo che sia per la semplicità che trasmettiamo, mostriamo quello che siamo senza filtri. Dicono che trasmettiamo felicità e che siamo originali. E’ quello che cerchiamo di fare ogni giorno.”

