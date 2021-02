Anticipazioni 3^ puntata La Caserma: ospiti Aldo Cazzullo e arrivano new entry

Le giovani reclute de La Caserma riceveranno un’importate lezione da un’ospite d’eccezione, Aldo Cazzullo

Nella puntata di mercoledì 10 febbraio de La Caserma, docu-reality su Rai 2, prevede prove fisiche ma anche una lezione culturale. Le giovani reclute, infatti, incontreranno il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. L’ospite d’eccezione racconterà il ruolo della donna attivo in tutte le guerre, in particolare quello di Viktoria Savs, giovane soldato della I Guerra Mondiale che custodiva un grande segreto: era una donna.

Poi si racconterà la vicenda dell’imperatore Carlo I d’Austria, senza scordare le portatrici della Carnia: donne che salivano con pesanti gerle cariche di viveri e munizioni per raggiungere gli alpini nelle trincee. Tra queste, c’era Maria Plozner Menti, unica donna donna a cui ad oggi sia stata intitolata una caserma italiana. Ci sarà spazio per raccontare la vicenda dei “figli dalla Guerra”, nati dalle violenze subite dalle donne e messi in salvo dalle partorienti nell’Istituto San Filippo Neri di Portogruaro. Un altro protagonista femminile in quel tempo è la partigiana Cleonice Tomassetti.

Per quanto riguarda le prove fisiche, i commilitoni dovranno affrontare una sfida di squadra. In questa prova, verranno inserite per la prima volta delle riproduzioni di armi con laser ed effetti sonori. Le reclute inoltre avranno il tempo di divertirsi e alcuni componenti del primo gruppo avranno l’opportunità di organizzare uno scherzo con il supporto di una new entry. Non mancano infine la celebrazione di un compleanno: rispettando sempre le rigide regole della caserma.

