Aida Yespica sbarca su OnlyFans: che contenuti pubblicherà? Quanto costa abbonarsi?

Non ne sentivamo parlare da un po’, ma adesso è tornata sulla cresta dell’onda. Aida Yespica, showgirl venezuelana apre un account OnlyFans: ecco cosa farà e quanto costerà abbonarsi.

Nuovamente lontana dalla TV dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2018, Aida Yespica è appena sbarcata su OnlyFans, noto social per condividere immagini osé e più private per monetizzazione. A dichiararlo è stata la soubrette stessa su Instagram, che ha scritto nella sua biografia: “100% venezuelana, living in Milan. Chattiamo. Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi”. Una didascalia che stuzzica parecchio l’attenzione dei suoi followers. Ma quali contenuti pubblicherà?

Abbonamento mensile e contenuti: Aida Yespica pubblicherà foto e video hard?

Per accedere ai contenuti, la Yespica ha messo un abbonamento da 25 dollari al mese. Un costo importante (c’è sempre la possibilità di abbonarsi per più mesi, con sconti per i 3 mesi – 15% in meno – e i 6 mesi – ben 25% in meno) ma sicuramente commisurato alla sua notorietà.

Ma quali contenuti pubblicherà sulla piattaforma? C’è chi si aspetta di vedere qualche video hot, ma a quanto pare non è proprio così: si tratterà probabilmente di nudi artistici e foto sensuali come ha sempre fatto nel corso degli anni (si ricordi come tra il 2004 e il 2008 ha pubblicato ben 6 calendari).

Chi si aspettava di vedere contenuti hard rimarrà deluso? Probabilmente (ma, in tal senso, potrete scoprirlo solo abbonandovi).

Nel frattempo è interessante sapere cosa ne pensano i followers (che alla Yespica non mancano: su Instagram sono oltre un milione).

C’è chi commenta entusiasta (“Per lei mi venderei casa”) e chi invece si lamenta: “Smettono di fare soldi in modo normale, ma sanno di avere l’ancora di salvezza in Onlyfans”.

Infine, chi pensa che i costi siano troppo elevati, spiegando che per certe modelle non si va più di 10 o 12 dollari al mese.

Ma certe modelle non sono Aida Yespica e lei lo sa.

E se vogliamo farle i conti in tasca, pensando che solo lo 0,5% del suo milione di follower possa diventare un abbonato su OnlyFans, la ex valletta potrebbe arrivare a guadagnare 300.000 dollari all’anno.