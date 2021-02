La donna del lago, edizione 1992, wu Rai 5

La donna del lago è pronta a mettere in risalto tutta la capacità rossiniana in questa edizione degli anni ’90.

L’opera è stata realizzata agli inizi dell’800 proprio per il San Carlo di Napoli. E’ una storia appartenente alla produzione “seria” di Rossini. Come anticipato si tratta della versione nel 1992 andata in scena presso il Teatro alla Scala. Ad occuparsi di tutto fu il regista Werner Herzog coadiuvato dalla direzione d’orchestra di Riccardo Muti.

Circa il cast e i personaggi, vedremo Rockwell Blacke nel ruolo di Giacomo V, Re Di Scozia, Sotto Il Nome Di Cav. Uberto Di Snowdon; Giorgio Surian nel ruolo di Duglas D’Angus; Chris Merritt nel ruolo di Rodrigo Di Dhu; June Anderson nel ruolo di Elena. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Regia tv di Ilio Catani

