Run On dal 10 febbraio su Netflix: trama e cast

Partirà il prossimo 10 febbraio una nuova serie drama su Netflix. Parliamo di Run On: ecco trama e cast.

Trama

Questa è la storia di un gruppo di giovani, legato da un destino comune. Ki Sun Gyeom è un ex velocista che, ha avuto dei problemi con la legge .

Oh Mi Joo è invece una traduttrice, lavora per scrivere i sottotitoli per alcuni film. I due si incontrano per caso, e quell’incontro viene considerato segno del destino.

Frattanto si incontrano anche Seo Dan Ah e Lee Young Hwa, che insieme alla coppia precedente si impegnano a fare una grande cosa.

Cast e personaggi

Nel cast vedremo:

Im Si-wan è nel ruolo Ki Seon-gyeom;

è nel ruolo Ki Seon-gyeom; Shin Se-kyung è Oh Mi-joo;

è Oh Mi-joo; Choi Soo-young è Dan-ah;

Kang Tae-oh è Lee Young-hwa.

