Adelaide di Borgogna, opera rossiniana in onda su Rai 5

Adelaide di Borgogna è la prossima opera che sarà messa in onda su RAI 5. Si tratta della versione che fu messa in scena presso il Teatro Rossini di Pesaro.

Trama

Ci sarebbero tante parole da spendere per Adelaide di Borgogna, a partire dalla trama incentrata su un fatto storico. Parliamo di un dramma per musica che ha arricchito l’elenco delle numerose opere di Rossini. Adelaide resta vedova di Lotario ed è costretta a rifugiarsi nella fortezza di Canossa per evitare l’obbligo di Berengario a farla sposare con suo figlio Adalberto.

Cast e personaggi

La versione in questione fu quella che ha visto impegnata la regia di Pier’Alli e la direzione musicale di Dmitri Jurowski. A salire sul palco attori del calibro di Daniela Barcellona, Jessica Pratt e Nicola Ulivieri. Regia tv di Tiziano Mancini.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui