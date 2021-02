The Walking Dead , al via le riprese dell’ultima stagione

La produzione ha rivelato che le riprese dell’undicesima e ultima stagione della serie zombie di successo, The Walking Dead, sono iniziate questa settimana.

L’8 febbraio, l’account Twitter ufficiale di The Walking Dead ha condiviso una prima foto del set con la didascalia “il primo giorno dell’ultima stagione di #TWD“. L’immagine mostra un mulino a vento bruciato ad Alexandria, apparentemente lasciato in rovina.



La stagione 10 ha visto Beta guidare un’orda di walker (zombie per intenderci) e Whispers nella città. La stagione 11 molto probabilmente si concentrerà sulle conseguenze della guerra dei Whisper che è stata al centro della stagione 10.

Nel settembre 2020, AMC ha confermato che lo show si sarebbe concluso con un’undicesima stagione. Lo show ha dimostrato grande attrattiva tra i fan fin dalla sua première nell’ottobre 2010. La nuova stagione dovrebbe avere 24 episodi che andranno in onda per un periodo di due anni fino al 2022. Questa sarà la prima stagione senza Danai Gurira, che ha interpretato Michonne dalla terza stagione.

La stagione 10 di The Walking Dead ha debuttato il 6 ottobre 2019 e originariamente avrebbe dovuto concludersi nell’aprile 2020, ma la post-produzione è stata ritardata a causa della pandemia di COVID-19. Invece, l’episodio finale della stagione originale è andato in onda il 4 ottobre 2020, e AMC ha annunciato che andranno in onda anche altri 6 episodi nel corso di questo mese.

Una data di anteprima per l’undicesima stagione non è ancora stata annunciata, ma almeno i fan hanno gli ultimi 6 episodi della stagione 10 di The Walking Dead, che debutta il 28 febbraio sulla AMC, per soddisfare i loro bisogni post-apocalittici per il momento.

