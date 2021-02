“Una vita”, la soap opera termina le riprese dopo sei anni. In Italia la vedremo ancora per tutto il 2021

Dopo quasi sei anni di programmazione, i fan di “Una vita” dovranno fare a meno di una delle soap opera più apprezzate dal pubblico.

La telenovela, nata dall’idea di Aurora Guerra, pare abbia già chiuso i battenti: secondo quanto riportato da Caffeina Magazine (che cita i quotidiani spagnoli, ndr), infatti, la troupe avrebbe già concluso le riprese delle ultime puntate.

Finisce così, dopo ben 1500 episodi, la soap opera spagnola che aveva riscosso grande successo anche qui in Italia. La chiusura è molto dura da accettare per gli “aficionados”, ma anche per gli stessi protagonisti.

In un’intervista rilasciata a FormulaTV, l’attore Alejandro Siguenza ha spiegato che la decisione di porre fine alla telenovela da parte dei produttori ha rappresento qualcosa di “molto doloroso”.

I fan italiani non sono ancora riusciti a vedere Siguenza, che interpreta il personaggio di Fidel, non ancora apparso negli episodi in onda nel nostro Paese. Quasi certamente gli episodi finali di “Una vita” andranno in onda in Spagna nel mese di marzo 2021, mentre in Italia la programmazione dovrebbe durare almeno fino alla fine di quest’anno.

Ma come potrebbe terminare la serie? Quale sarà l’escamotage per far finire la soap opera? L’ipotesi più probabile è che la produzione opti per la morte di uno dei protagonisti.

