Chi è Paola Quattrini? Età, carriera e vita privata dell’attrice

Ecco chi è Paola Quattrini, divenuta nota nel mondo dello spettacolo quando era solo una bambina. Età e carriera dell’attrice

Paola Quattrini è una nota attrice, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la recitazione.

L’attrice è nata il 9 marzo del 1944 a Roma, ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo all’età di quattro anni recitando al cinema nel film di Guido Brignone Il bacio di una morta. Ha poi debuttato in teatro a dieci anni ne Il potere e la gloria di Graham Greene.

Tanti i successi ottenuti nel corso della sua lunga e stimata carriera, ha recitato in molte commedie e film drammatici come Panagulis vive nel 1982. Nello stesso anno ha recitato nel film diretto da Vittorio Gassman Di padre in figlio. Insieme a Gassman ha recitato anche nel film La bomba nel 1999.

Abbiamo visto Paola Quattrini in televisione in I demoni e Puccini. Ha anche condotto nel 1989 il varietà Finalmente venerdì con Johnny Dorelli. Nel 2003 ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi per aver dedicato la sua vita al cinema, al teatro e alla televisione. L’attrice ha scritto anche un libro autobiografico nel 2009, ‘A.M.O.R.E.’.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, l’attrice è sempre stata molto riservata, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo che è convolata due volte a nozze, dalla sua storia d’amore con Luciano Appignani è nata la figlia Selvaggia, anche lei come la madre è diventata un’attrice.

Paola Quattrini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 11 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

