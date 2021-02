Chi è Carmelo Corsaro, una delle reclute de La Caserma?

Ecco chi è Carmelo Corsaro, una delle reclute della prima edizione de La Caserma: età, professione e vita privata

Nato a Brescia nel 2002, Carmelo Corsaro è uno dei protagonisti de La Caserma, docu-reality di Rai 2. Fin da piccolo, respira un ambiente militare in famiglia. Suo padre infatti è un ex tenente di porto d’armi e suo zio è un colonello. Nella sua video presentazione ha dichiarato che il padre desiderasse che prendesse le sue stesse orme e pare che non l’abbia presa molto bene quando ha scelto un altro tipo di percorso di studi.

Ha deciso di partecipare al programma di Rai 2, perché come dichiara “fare il soldato fa cambiare”. Tra le sue passioni, c’è quella del basket: ha giocato come ala piccola nel Basket Roncadelle (Under 18). Oggi, studia all’università ma sogna di diventare un attore. Si è infatti candidato ad un provino di una pellicola, che è stata girata quest’estate a Roma.

E’ appena tornato single. Carmelo è stato fidanzato con una ragazza di nome Chiara Nassa per quasi due anni. Pare che sia stato il ragazzo a troncare la storia con un messaggio. La ragazza però ci è rimasta piuttosto male e si è lasciata andare in uno sfogo su Instagram.

“Lui ha iniziato tutto nascondendomi, eliminando le foto insieme – ha dichiarato Chiara nel suo sfogo- e ogni traccia della nostra relazione e nel momento in cui gliel’ho fatto notare ha detto che l’aveva fatto solo perché voleva modificare il suo feed di Instagram”. La ragazza inoltre ha affermato di sentirsi umiliata e ferita, poiché non si aspettava un comportamento simile da Carmelo.

Chiara infine ha sospettato che fosse accaduto qualcosa di particolare durante le registrazioni de La Caserma. Insomma, che qualche fanciulla nel docu-reality abbia acceso l’interesse di Carmelo? Chissà.

