Isola dei famosi 2021: il cast ufficiale dei naufraghi, i rifiuti e novità

Ecco i nomi ufficiali dei partecipanti dell’edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi: novità

E’ quasi tutto pronto per l’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. Come anticipato da Giornalettismo, sono giunti i nomi ufficiali dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras.

In attesa di conferme ci saranno Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. A questi nomi si aggiungeranno, quelli di Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Vera Gemma (ex partecipante di Pechino Express), l’ex calciatore Paul Gascoigne, il modello indiano dagli occhi di ghiaccio Akash Kumar, l’ex pugile Clemente Russo, Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 5), il cromatologo Ubaldo Lanzo (conosciuto nelle trasmissioni di Chiambretti), la comica Valentina Persia e la showgirl e opinionista Angela Melillo.

La novità di quest’anno sono i “parassiti”, cioè i concorrenti che dovranno procacciarsi il cibo da soli e realizzarsi il proprio accampamento per sopravvivere. I primi nomi dei meno fortunati sono quelli di Fariba e Ubaldo, che però potrebbero anche cambiare idea qualora non se la sentissero. I parassiti saranno controllati da un “guardiano”, che sarà differente in ogni settimana. Al momento ci sarà Clemente Russo, come ospite speciale per una settimana. Quest’anno ogni eliminato dal gioco diventerà un “parassita” o un “guardiano” e avere un’altra possibilità.

Per il ruolo degli inviati si è vociferato il nome di Elenoire Casalegno, anche se Ilary Blasi punterebbe su due giovani: Aurora Ramazzotti o Andreas Muller, ballerino professionista di Amici. Quest’ultimo, però, ha rifiutato la proposta. Saranno ingaggiati tre opinionisti: il primo nome è quello di Iva Zanicchi, poi quello di Elettra Lamborghini (piuttosto difficile come probabilità) e Tommaso Zorzi, che non ci sarà, poiché è ancora concorrente al GF Vip 5 che terminerà il 1 marzo.

Chi ha rifiutato L’Isola dei famosi 2021?

Tra i grandi assenti, ci saranno Teo Mammuccari, che ha rifiutato la proposta di partecipazione. Non ci sarà nemmeno Alex Nuccetelli (papà di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti) e Floriana Secondi. Così come Jill Cooper, Roberta Termali (ex consorte di Walter Zenga), e l’opinionista Karina Cascella, che hanno declinato l’invito.

