Anticipazioni 4^puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa: scoppia la passione tra Myrea e Manuel

Nella quarta puntata de La Pupa e il secchione e viceversa sboccerà un nuovo flirt, questa volta tra i pupi Myrea e Manuel

Sono nati nuovi amori a La Pupa e il secchione e viceversa, programma condotto da Andrea Pucci su Italia 1. Dopo quello tra l’ormai quasi consolidato tra il secchione Alessio Guidi e la pupa Stephanie e quello nascente tra i due secchioni De Santis e Giulia Orazi. pare che ne sti sbocciando un altro. Questa volta si tratta dei pupi Myrea Stabile e Manuel Amati.

Come preannunciato dalle anticipazioni della trasmissione, tra i due pupi è scattato un bacio passionale, che ha stupito i telespettatori. “No vabbè Myrea e Manuel non me lo aspettavo hahahahahhaha. Spero solo che per davvero non si faccia distrarre troppo e che continui così perché sta spaccando” ha commentato qualcuno su Twitter.

“Fermi tutti…. che sta succedendo?! Manuel e Myrea che coppia trash! Volo” ha cinguettato un altro sorpreso.

“Limone tra Myrea e Manuel così di botto senza senso” ha aggiunto qualcun altro, postando la foto di Morgan con la frase “Che succede?”.

Insomma, a quanto pare, questa è la sorpresa che ci attenderà nella prossima puntata del reality show di Italia 1. Oltre al flirt nascente tra Manuel e Myrea, assisteremo anche ad una nuova lite tra la secchiona Giulia Orazi e il pupo Gianluca Tornese. Che cosa accadrà? Il pupo deciderà di cambiare partner poiché incompatibili oppure cercherà di rimanere con lei nel tentativo di una riappacificazione. Non resta che attendere.

