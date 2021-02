Chi è Pinuccio, l’inviato di Striscia la notizia? Età e carriera

Ecco chi è Pinuccio, il noto inviato di Striscia la notizia, età e carriera

Pinuccio, vero nome Alessio Giannone, è un inviato di Striscia la notizia, tg satirico di Antonio Ricci. È anche un personaggio televisivo e youtuber.

Nato il 29 maggio 1979 a Bari l’inviato di Striscia dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza nell’Università della sua città.

Sin da ragazzo ha manifestato la sua passione per il mondo dello spettacolo, all’età di 16 anni ha iniziato a fare teatro classico, un importante percorso che è durato dieci anni. Pinuccio ha poi iniziato a farsi spazio anche nel mondo del web e della regia di video che lo hanno fatto diventare molto noto.

Il cortometraggio di Alessio Giannone, ‘La Sala’, è stato proiettato al Festival del Cinema di Venezia. Con il tempo ha intrapreso anche l’attività di autore di vari programmi in onda nelle emittenti televisive locali.

Il suo personaggio di ‘Pinuccio’ lo ha creato nel 2011, quando ha iniziato a pubblicare sul suo canale YouTube alcuni video di telefonate immaginarie con personaggi noti del mondo dello spettacolo e politici. I video sono diventati subito virali.

Pinuccio è approdato a Striscia la notizia nei panni di inviato nel 2015, si occupa di temi molto seri ed importanti legati a vicende di inquinamento, cattiva amministrazione e malasanità.

Il noto inviato di Striscia la notizia ha pubblicato il suo primo libro ‘Trumpadvisor. Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia‘ nel 2017. Il suo secondo libro lo ha pubblicato nel 2020 ‘Annessi e connessi. La vita al tempo dei social‘.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa niente, Pinucccio preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Ad oggi non è noto se sia impegnato sentimentalmente o se sia single.

Sara Fonte

