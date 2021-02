Cotto e Mangiato ricetta 12 febbraio 2021: tortina di Pan di Spagna e frutti di bosco

Per un dolce coi fiocchi prepariamo la ricetta consigliata da Tessa Gelisio. Parliamo della tortina di pan di Spagna e frutti di bosco.

La ricetta

Per la ricetta avremo bisogno di:

150 grammi di zucchero

4 uova

100 grammi di farina

30 grammi di cacao amaro

200 ml di panna

300 grammi di frutti di bosco

Un’arancia

3 cucchiai di zucchero a velo

Procedimento

Mixare zucchero, uova farina e cacao poi aggiungere il lievito e versare in una teglia foderata con forno. Mettere in forno a 180 gradi per una trentina di minuti. Intanto nel pentolino sciogliere zucchero e frutti di bosco con il succo di un’arancia quindi filtrare il succo ottenuto e mettere da parte i frutti di bosco. Monta la panna aggiungendo adagio lo zucchero a velo e fai riposare in frigo.

Prendi il pan di Spagna taglia le forme di cuore e farcisci con panna e frutti di bosco bagnando con un pennello le forme di cuore ottenuto con il succo messo da parte. Fare due strati e guarnire con panna e frutti di bosco.

