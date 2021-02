Caos al Gf Vip, scoppia una nuova lite tra Giulia e Tommaso, che vuole abbandonare la casa

Dopo l’uscita della Ruta al GF Vip, è scoppiato il caos: Giulia Salemi litiga di nuovo con Zorzi, che vuole abbandonare la casa, ma resta “bloccato”

L’uscita dalla casa del GF Vip di Maria Teresa Ruta e il televoto per la finale ha fatto scuotere gli animi dei concorrenti. In particolare, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi (forse ex amici) hanno avuto un nuovo acceso scontro senza precedenti.

Tutto è cominciato quando Tommaso ha criticato la Salemi per un comportamento scorretto nei confronti di Maria Teresa Ruta: “Hai voluto ferirla”. L’influencer ha poi continuato: “Tu hai salvato me perché non volevi salvare Samantha, che ti ha nominato la settimana scorsa”. A quel punto, l’italo-persiana ha replicato duramente: “Io sono senza parole!”. La ragione principale di questa nuova lite turbolenta sarebbe la votazione della Salemi che consente a Tommaso di giocarsi il televoto per un posto alla finale. A quel punto, Giulia ha accusato Zorzi di attuare strategie, e così il ragazzo ha perso le staffe, iniziando a provocarla. Infine, ha puntato il dito contro l’italo-persiana di averlo portato in finale soltanto per i suoi interessi.

Una tensione che ha coinvolto anche a Pierpaolo Pretelli, che si è visto costretto a difendere la sua fidanzata.

Anche gli altri inquilini hanno dovuto gestire il clima teso all’interno della casa. Dayane Mello è poi intervenuta pronta per difendere l’amica e scagliandosi contro Zorzi.

Dopo alcune ore di parole di fuoco, provocazioni, diverse accuse, l’influencer classe 1995 ha perso la pazienza e ha minacciato di abbandonare la casa, andando verso la porta rossa. Tommaso si è accorto che la porta è bloccata e viene raggiunto dagli altri concorrenti, in particolare Andrea Zelletta e Stefania Orlando.

Lo dico?! Dopo sto schifo che hanno iniziato gli autori… VI PREGO USCITE DA STO CIRCO #tzvip pic.twitter.com/LZWKbvLRUp — ZORZiiii??fan (@fan_zorziiii) February 13, 2021

Nel frattempo, sul web è polemica e stando a molti commenti, pare che la produzione abbia fatto trovare a Zorzi la porta chiusa a chiave.

Gli altri concorrenti Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Rosalinda hanno commentato lo scontro Zorzi-Salemi, rivolgendo le critiche più dure a Dayane, (accusata di provocare Giulia e farla litigare con Tommaso) e alla Salemi stessa, accusandola di “vittimismo”.

