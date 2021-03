Chi è Sara Vulinovic Zlatan, la Madre Natura nella puntata di Ciao Darwin Belli contro Brutti?

Sara Vulinovic Zlatan è Madre Natura nella puntata di Ciao Darwin che andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Canale 5. Cosa sappiamo su di lei?

Sara è nata in Croazia, in un piccolo paese chiamato Sebenico. Non sappiamo la sua età. Alta 1,76 metri, non ha figli e non si sa quasi nulla sulla sua vita privata.

In passato (ma non si sa se ancora oggi), Sara Vulinovic Zlatan aveva una relazione con un giovane imprenditore, Thomas. L’uomo si sarebbe laureato all’Università Cattolica di Milano e avrebbe un marchio di moda suo, la Thomas Neuman.

Ha un profilo Instagram ufficiale da oltre 32mila followers. Ha iniziato la sua carriera da modella in Italia, passando per le passerelle di Roma, Milano e Firenze.

Infatti, su Instagram la si vede spesso ritratta intenta a passeggiare in queste città.

Leggi anche => Chi è Cicelys Zelies, Madre Natura di Ciao Darwin 8: Giuliette contro Messaline. Età, biografia e curiosità

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui