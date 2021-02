Foodie love su RaiPlay dal 14 febbraio: trama e cast

Nel giorno di San Valentino va in onda su RaiPlay la prima stagione di Foodie Love. Ecco trama e cast.

La trama

E’ la storia di una ragazza e un ragazzo che pur piacendosi vivono male la loro relazione perchè delusi delle loro precedenti relazioni, ma anche la voglia di amare di nuovo e di concedersi un’altra possibilità.

Durante i vari appuntamenti, Lui (Guillermo Pfening) e Lei (Laia Costa) cercheranno di scoprire se la loro devozione allo yuzu giapponese o la loro comune idiosincrasia verso chi si atteggia da foodie basti per rimanere insieme. I due trentenni usano il cibo per avvicinarsi e per riscoprire sè stessi.

Girando per l’Europa tra ristoranti e caffè, fra i due nascerà una fervida passione. Lui e Lei decideranno insieme di compiere un salto nel vuoto, oppure sarà giunto il momento di chiedere il conto.

Cast e personaggi

La serie ha il seguente cast:

Laia Costa nelle vesti di Lei

Gullermo Pfening è Lui un matematico di successo

Thony Thornburg è Jun

Yolanda Ramos è Pau Arenos – critico

Rachel Lascar è Carol

Nausicaa Bonnin (guest star ep. 5)

Luciana Littizzetto (guest star ep. 4)

Natalia de Molina è Natalia

Greta Fernandez è Greta

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui