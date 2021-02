Il Segreto trame spagnole: Manuela cadrà dalle scale, rischierà di morire

Il Segreto nelle sue trame spagnole mostra quanto sia terribile Donna Begoña. Come sappiamo ella ha anche ucciso Ramon, colpevole di avere picchiato Marta, fino a farla abortire. Ignacio deciderà di rinchiudere sua moglie in manicomio con l’altra figlia Rosa, torniamo però a villa Solozabal.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Manuela potrebbe morire, dopo essere caduta dalle scale

Ebbene sì, ci troveremo a un’altra possibile morte a villa Solozabal. Ignacio, dopo avere assunto una governante, Manuela, la vedrà cadere dalle scale per colpa di Donna Begoña.

Grazie alle anticipazioni spagnole de Il segreto, ormai vicino al gran finale, verremo a conoscenza che Donna Begoña dimostrerà di non essere guarita dal punto di vista mentale.

Manuela assumerà un comportamento materno con le figlie della donna. Ella attenterà alla vita della governante assunta dal marito, facendole fare una rovinosa caduta all’interno della villa Solozabal.

Il segreto trame future: Manuela cercherà di far riconciliare Rosa e Marta

Donna Begoña, da quando è giunta a Puente Viejo ha sempre dimostrato di non vedere con simpatia Manuela.

Non solo, la signora Solozabal ha aggredito la governante, in più di un’occasione e l’ha accusata di aver sedotto il marito Ignacio. Donna Begoña è giunta a incolpare Manuela di aver cercato di occuparsi come madre alle sue tre figlie Marta, Rosa e Carolina.

Dalle anticipazioni spagnole si evince, chiaramente, che Donna Begoña continuerà a non sopportare le intromissioni di Manuela.

Ramon si scontrerà con la moglie Marta, dopo la triste scoperta che il padre della creatura che attende è Adolfo.

Manuela vittima della pazzia di Donna Begoña

Manuela non conoscerà il motivo per cui Marta e il marito litigano continuamente. Cercherà però di far riconciliare Rosa con la sorella. La domestica inviterà le ragazze a fare pace il prima possibile.

Donna Begoña, non appena Manuela rimarrà da sola in casa, l’affronterà, ribadendo che lei deve fare solo la governante! Nonostante la domestica Manuela cercherà di non litigare con lei, Donna Begoña, in balia della gelosia, la spingerà dalle scale.

La moglie di Ignacio chiamerà l’ospedale, solo dopo essersi accertata

che Manuela sia giunta a un passo dalla morte. Marta si accorgerà che Manuela respira ancora, contatterà subito il dottor Clemente, che visiterà la governante e la farà vigilare.

Donna Begoña approfitterà di un momento in cui Manuela dormirà per ucciderla. La donna non verrà lasciata da sola con la governante. Le puntate finali de Il Segreto saranno ricche di colpi di scena. In questo caso che accadrà?

