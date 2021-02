Daydreamer – le ali del sogno, trame e spoiler 22 – 26 febbraio 2021

Siamo ormai giunti alle anticipazioni di Daydreamer – le ali del sogno, relative alla settimana dal 22 al 26 febbraio 2021. Intanto riepilogheremo, dove serve, le trame degli episodi già trasmessi. Che ci dobbiamo attendere?

Daydreamer – le ali del sogno, puntate settimanali: una sorpresa per Sanem

Sanem tornerà alla Tenuta, dopo avere presentato il suo libro. Muzaffer e Ceycey, durante la gioiosa serata, le comunicheranno di avere usato i suoi soldi per ottenere i diritti del marchio Fikri Harika. Deren verrà chiamata e, con indescrivibile stupore apprenderà che i proprietari dell’agenzia sono cambiati.

Aziz spiegherà a Remide il motivo per cui l’agenzia è stata venduta e insieme si dirigeranno verso la tenuta. Scopriranno che Sanem è diventata la proprietaria, senza saperlo, della Fikri Harika.



Can si ritroverà da Sanem, dove ha avuto modo di incontrare suo padre Aziz. Emre e Leyla pranzeranno intanto con una coppia di amici. Entrambi riceveranno una chiamata telefonica dai rispettivi fratello e sorella.

Il malore di Aziz sarà vero o una strategia?

Aziz, ha avuto un malore, quindi si è fermato presso la tenuta di Sanem. Quest’ultima si lamenterà con Leyla del modo in cui si sta comportando Can, troppo freddo e distaccato.

In verità Remide capirà che Aziz aveva finto il malore, Deren e Ceycey se ne andranno dalla tenuta e Ceycey, a cui Remide chiederà di mantenere il segreto sul finto malore di Aziz, avrà un attacco di panico.

Emre e Leyla faranno sapere alle loro madri ciò che sta accadendo alla tenuta. Aziz, Ceycey e Deren cercheranno di non far ripartire Can. Yigit sarà stanco di fingersi invalido, Huma lo persuaderà a continuare la finzione per fare cadere nella trappola d’amore Sanemt.

Aziz, dopo molti anni incontrerà nuovamente il suo primo amore, Mihriban, proprietaria del terreno dove attualmente Sanem e Deniz vivono.

Ci sarà un ritorno di fiamma per Aziz? Le prossime anticipazioni settimanali sulle puntate di Daydreamer – le ali del sogno, sveleranno ogni dubbio.

