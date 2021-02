Chi è Danilo Toninelli? Età, carriera e vita privata del senatore

Ecco chi è Danilo Toninelli, età, vita privata e carriera del noto esponente del Movimento 5 Stelle

Danilo Toninelli dal 2018 è un senatore del Movimento 5 Stelle, nel primo governo Conte è stato ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore è nato il 2 agosto 1974 a Soresina, in provincia di Cremona, si è poi trasferito a Castelleone. Dopo essersi diplomato diplomato al Liceo scientifico “Pascal” di Manerbio, Toninelli ha conseguito la laura in Giurisprudenza a Brescia ha poi lavorato in una azienda privata. In passato ha ricoperto il ruolo di ispettore tecnico assicurativo fino al 2013. Prima di approdare in politica è stato anche carabiniere a Torino dal 1999 al 2002.

Danilo Toninelli è stato membro del primo governo di Giuseppe Conte nei panni di ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dal 2018 al 2019, prima di ricoprire questo ruolo era stato eletto deputato nella XVII legislatura. Nel 2018 è stato eletto al Senato e capogruppo del Movimento 5 Stelle nella XVIII.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molte informazioni. Il senatore ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo però che nel 2005 è convolato a nozze con Maruska Lavezzi. Dal loro amore sono nati due figli, Soleste e Leonida.

