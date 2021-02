Daydreamer news: la puntata serale è stata sospesa, quando verrà ripresa?

Ciò che i fan stanno per leggere, di certo, non sarà loro gradito. Il portale “Torre Sette” rende, infatti noto che la soap Daydreamer, con i famosi protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir cambierà orario. Vedremo quindi Can e Sanem solo in daytime dal lunedì al venerdì, fino a marzo. In prima serata il martedì ci sarà la Champions League.

I telespettatori non siano tristi, visto che il famoso Can e la soap dovrebbero tornare in programmazione il 23 o il 24 marzo. Inoltre anche al termine del “Grande Fratello Vip”. Molte proteste e la richiesta di una nuova prima serata.

Ecco alcune informazioni sulla soap “Daydreamer”

Assistiamo puntualmente a “Daydreamer” dal 10 giugno scorso. In estate le varie pause estive di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, hanno scombussolato non poco la programmazione. Dal 25 gennaio, del corrente anno, la soap aveva ripreso regolarmente.

“Daydreamer” si compone di 51 episodi, che in Italia, per motivi di programmazione, sono stati “spezzettati” in 153. Il sito “TV Serial” ha previsto che alla fine di marzo 2021, la soap con Can Yaman dovrebbe chiudere i battenti.

Dopo la Champions League, ci sarà anche il Festival di Sanremo, quindi gli orari di programmazione potrebbero subire ulteriori spostamenti.

La soap cambierà veste

Can e Sanem vorranno sposarsi, anche se le loro madri non approvano la loro unione. Leyla ed Emre si sono già uniti in matrimonio e dovranno festeggiare.

Muzaffer ha chiesto la mano a Guliz, la loro famiglia andrà in Nuova Guinea, dove lei lavorerà. Ayhan, ha voluto raggiungere Osman, dopo che lui e Leyla hanno rotto. Ceycey è rimasto solo, ma potrebbe anche non essere un addio definitivo.

Huma e Yigit continuano vogliono separare Can e Sanem. La madre del giovane ha riferito all’editore che il figlio non avrebbe mai permesso di far pubblicare il suo libro con la sua casa editrice.

Can indagherà su Yigit e darà fuoco al diario di Sanem, facendo ricadere la colpa sul fidanzato. La coppia si dividerà di nuovo, Can starà lontano, girando il mondo in barca. Tornerà ad Istanbul, dopo un anno e apprenderà che Sanem è stata molto male senza di lui.

Aziende, indagini e ritorni

La “Fikri Harika” fallirà, Emre rimarrà senza lavoro, Leyla andrà a lavorare altrove, Muzaffer tornerà divorziato da Guliz e con Ceycey venderà frutta e verdura al mercato.

Sanem comprerà il nome dell’agenzia e si unirà a Guliz e Ceycey . Tornerà Aziz, che vorrà rimettere in piedi la vecchia azienda tutti insieme. La sede sarà la tenuta di una sua vecchia fiamma, Mihriban, Sanem, nel frattempo diventerà una scrittrice famosa e verrà ospitata da Mihriban .

Entreranno in scena Deniz e Bulut, la prima è la psicologa che segue Sanem e con lei cura il giardino della fidanzata di Aziz, il secondo è un contadino che nasconde “un segreto” e farà battere il cuore di Deren.

Staremo con il fiato sospeso, mentre all’orizzonte già potrebbe esserci una nuova telenovela.

