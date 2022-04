L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 9: “Savino numero uno”

Allora io esigo Nicola Savino opinionista di tutti i reality! Piersilvio dammi retta perché è davvero il numero uno. Finalmente un opinionista che ci regala leggerezza e che ha fatto “risorgere” Ilary dalla brutta conduzione dell’anno scorso. Vladimir è bravissima nel ruolo ma lei è seria, parla di dinamiche e discute, Nicola invece mi fa semplicemente schiattare dal ridere. Ma quando ha fatto lo sgabello a Ilary? Quando la prende in giro perché non capisce una mazza delle prove? Quando imita l’avvocato di Cicciolina? Quando imita la parlata di Roger? Quando imita Marco Cucolo? Quando ha detto di Jeremias “A lui non piacciono i reality, è stato chiaro. Lo ribadirà anche l’anno prossimo a Temptation Island”. Numero uno vero. E tornando su Jeremias ebbene sì, arrivato al terzo reality ha detto che non vive di questo e che non gli piacciono. Ha deciso di ritirarsi e vi dirò per me ha fatto bene perché se come ha detto il suo scopo era ottenere l’approvazione del pubblico, purtroppo ha fatto un buco nell’acqua. Sono d’accordo sul fatto che i Rodriguez e soprattutto Jeremias venga molto attaccato sui social, anzi insultato e quello non ci sta mai. Chi insulta descrive se stesso non chi critica, in più bisogna sempre ricordare che i reality non sono vita vera, l’isola alla fine è un gioco, bisognerebbe avere leggerezza nel guardarla e nel giudicare chi partecipa. Detto questo però che Jeremias mi venga a dire “sono un Rodriguez e sono 15 anni che subiamo di tutto” non lo accetto. Mi spiace ma la gente che subisce per me è altra, non chi viene paparazzato perché va in posti pieni di paparazzi o chi viene criticato per la partecipazione ad un reality a cui ha scelto di partecipare. Non scherziamo. Comunque Jeremias si è ritirato e non potrà neanche andare in studio, quindi ci si vede al prossimo reality.

Io amo i Tavassi che sicuramente sono eccessivi ma che mi fanno morire dal ridere, ma poi hanno anche una gran cazzimma. Se fosse successo a me di non poter mangiare per un giorno per l’errore di un mio compagno e quelli dell’altra squadra si fossero messi a mangiarmi davanti, dicendo pure “mmmmmm che buono, mai mangiato un granchio così buono” beh, io gli facevo lo scalpo, altro che gridare come i Tavassi ma poi seriamente che brutto da parte dei Tiburon esultare perché gli altri non potevano mangiare…

Grazie a un televoto fatto a caso sono tornati su playa accopiad e quindi in gioco Marco Cucolo e Lory del Santo che sono stati però divisi e Lory è finita nella squadra della Cucaracha mentre Marco in quella dei Tiburon. Ecco i Cucaracha non vinceranno una prova manco a pagare, a meno che non debbano fare l’uncinetto ma io li amoooooo. Sono sempre molto scettica sulle amicizie che nascono nei reality, soprattutto se poi ci si conosce da una settimana come Licia e Cicciolina che già si giurano amicizia eterna… Mah,voglio proprio vedere quanto dura.

In nomination ci sono Roger e Estefania, Ilona Staller, Marco Senise e Nick, la domanda è chi vuoi salvare e per me vanno bene tutti tranne la coppietta fake che farei uscire seduta stante senza manco farli passare da playa sgamada

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i due (uno è stato cancellato) migliori meme della nona puntata

"Non gli piacciono i reality, è stato chiaro. Lo ripeterà anche il prossimo anno a Temptation Island." NICOLA SAVINO ENDED RAMIREZ#ISOLA pic.twitter.com/Q2g1P537jI — Serena ? (@Rickae_22) April 18, 2022

Mi chiedo come abbiamo fatto finora a vivere senza avere Nicola Savino opinionista #isola pic.twitter.com/kWLWjrowGs — Never Really Over (@ugly_dont_exist) April 18, 2022

