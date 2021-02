Per sempre la mia ragazza: trama e curiosità sulla commedia romantica in stile musical del 2018

Per sempre la mia ragazza è il film che andrà in onda stasera, 16 febbraio, alle ore 21.25 su Rai Uno. Cosa sappiamo sulla commedia del 2018 oggi in prima visione e in prima serata?

Per sempre la mia ragazza: trama, curiosità, trailer e cast

Per sempre la mia ragazza è una pellicola di 108 minuti prodotta negli Stati Uniti. Il titolo originale è Forever my girl.

Nel film, Liam è un cantante country ed è fidanzato con Josie. Purtroppo, però, due settimane prima delle nozze, i due si lasciano. Josie, però, è incinta di lui e quando lo informa della cosa, il ragazzo perde il telefonino.

Josie è convinta che non gli importi nulla e cresce la sua bambina, Billy. I due si rincontrano anni dopo, al funerale di un amico comune. Josie dà un pugno nello stomaco a Liam, che scopre la verità sul messaggio e decide di lottare per la sua famiglia…

Il cast è composto da:

Alex Roe: Liam;

Jessica Rothe: Josie;

Abby Ryder Fortson: Billy;

Travis Tritt: Walt;

Peter Cambor: Sam;

Gillian Vigman: Doris;

Judith Hoag: Dr. Whitman;

Tyler Riggs: Jake;

John Benjamin Hickey: Pastore Brian;

Morgan Alexandria: Kiera;

Lauren Gros: Laura;

Terayle Hill: Mason;

James Rackley: Johnny.

La pellicola uscì negli Stati Uniti il 19 gennaio 2018. Guadagnò al botteghino 16 milioni di dollari contro i 3,5 milioni spesi, nonostante il parere negativo della critica.

Il film si basa sul romanzo con lo stesso titolo di Heidi McLaughlin. La regia è di Bethany Ashton Wolf.

