Il Diavolo veste Prada, ci sarà un seguito? Tutto quello che si sa finora e curiosità sulla pellicola del 2006

Il Diavolo veste Prada: tutte le curiosità sul primo capitolo

Il Diavolo veste Prada è una pellicola del 2006 che segue il romanzo con lo stesso titolo di Lauren Weisberger. Il film da 109 minuti ha la regia di David Frankel. Si tratta di uno dei pochi casi dove si è conservato il titolo originale, che era in inglese The Devil Wears Prada.

Nel film, Anne Hathaway ha il ruolo di Andy, una ragazza neolaureata che sogna di diventare giornalista e di lavorare per la rivista di moda Runway. Purtroppo, però, la direttrice editoriale Miranda e la sua segretaria la fanno letteralmente a pezzi. Alla lunga, la ragazza non ce la fa più e, nonostante le angherie e le diverse peripezie, troverà la sua strada.

All’inizio, il ruolo di Miranda doveva andare a Glenn Close, che però rifiutò. la colonna sonora, pubblicata poi come CD, è composta da:

Madonna – Jump (3:24); Madonna – Vogue (4:53); Bitter-sweet – Bittersweet Faith (4:20); U2 – City of Blinding Lights (5:44); Jamiroquai – Seven Days In Sunny June (4:00); Alanis Morissette – Crazy (3:38); Moby – Beautiful (3:10); Ray LaMontagne – How Come (4:28); Azure Ray – Sleep (5:00); DJ Colette – Feelin’ Hypnotized (4:55); Mocean Workers – Tres Tres Chic (3:39); David Morales – Here I Am (Kaskade radio edit) (3:38); Theodore Shapiro – Suite From The Devil Wears Prada; KT Tunstall – Suddenly I See (3:18).

Il cast è composto da:

Meryl Streep: Miranda Priestly;

Anne Hathaway: Andrea “Andy” Sachs;

Emily Blunt: Emily Charlton;

Stanley Tucci: Nigel;

Adrian Grenier: Nate;

Simon Baker: Christian Thompson;

Tracie Thoms: Lily;

Rich Sommer: Doug;

Daniel Sunjata: James Holt;

David Marshall Grant: Richard Sachs;

Tibor Feldman: Irv Ravitz;

Jimena Hoyos Seigner: Lucia;

Rebecca Mader: Jocelyn;

Gisele Bündchen: Serena;

Heidi Klum: Se stessa.

Il Diavolo veste Prada 2, ci sarà?

Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo di Flavia Nicolosi, non è in produzione il sequel de Il Diavolo veste Prada basato sul successo letterario del 2017 Quando la vita ti dà dei Lululemon, della stessa autrice Lauren Weisberger.

