Alda D’Eusanio si scusa con la Pausini dopo le frasi infelici: “Scusa per averti recato dolore”

Dopo la squalifica al GF Vip 5, Alda D’Eusanio torna sui social per scusarsi pubblicamente con Laura Pausini e suo marito per le sue frasi infelici

Alda D’Eusanio ha rotto il silenzio dopo diversi giorni dalla squalifica dal GF Vip 5. La giornalista infatti è tornata sui social per porgere le sue scuse a Laura Pausini e al marito Paolo Carta per le sue dichiarazioni infelici. Dal suo profilo Instagram, ha pubblicato una lettera per la cantante romagnola spiegando le ragioni per cui l’hanno portata a rendere pubblico il messaggio: “E adesso lo rendo noto perché credo che le mie scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la mia frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa. Laura e Paolo, vi chiedo pubblicamente scusa. Umilmente, Alda”.

La lettera di scuse di Alda esordisce così: “Cara Laura, non so se questo è il tuo telefono, ma non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Scusa per averti recato dolore. Scusa per avere creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me”. La giornalista ha poi spiegato la sua felicità nel sapere che la famiglia della cantante è circondata dall’amore e affetto, ma allo stesso tempo ha espresso il suo dispiacere per lo scivolone commesso: ” Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole la provo io sono nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto“.

Insomma, Laura Pausini accetterà le scuse pubbliche della giornalista? Per il momento, la cantante non ha fatto ancora un alcun cenno sul suo account, e quindi non rimane che attendere.

