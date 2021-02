Una Vita spoiler puntate 21 – 26 febbraio 2021: le falsità vengono a galla

Eccoci a Una Vita spoiler puntate 21 – 26 febbraio 2021. Genoveva, come abbiamo già capito, è la nuova dark lady di Acacias 38. La perfida donna, pur di soggiogare Santiago si concederà a lui. Bellita farà pubblicare un articolo con cui l’imbroglio di Carchano diverrà di dominio pubblico. Ursula, alla presenza di Agustina, vedrà una fotografia di Mateo e Telmo. La donna andrà in escandescenza. La Salmeron, sarà minacciata più volte da Santiago, deciderà di fargli rispettare i loro accordi. Sarà sempre lei a prendere ogni decisione.

Una Vita spoiler puntate 21 – 26 febbraio 2021, ecco dove è finita Susana

Rosina e Liberto saranno terribilmente preoccupati, per Susana. Non si saprà nulla di lei, però, ella rivelerà al ritorno che si è defilata per Armando.

L’uomo è stato convocato dal re Alfonso XIII a compiere una missione diplomatica in Francia. Genoveva e Felipe parteciperanno a un pranzo nel locale di Felicia, con: Ramon, Carmen, Liberto e Rosina.

Bellita organizzerà una merenda per festeggiare, la causa contro Alfonso Carchano e la moglie Margarita l’ha vinta lei. Tutti i vicini parteciperanno alla festa.

Genoveva non apprezzerà i ricordi di Ursula

Ursula ricorderà alcune situazioni tragiche che le sono accadute, il racconto non piacerà a Genoveva e allarmerà Agustina. Marcia parlerà con Casilda e le confiderà di sospettare che Santiago potrebbe non essere suo marito.

Marcia confermerà a Casilda i suoi dubbi su Santiago e sul suo rapporto con Genoveva. L’uomo sospettato, però, la convincerà di aver parlato con la signora per un posto di lavoro.

Susana scoprirà che Armando si è prodigato di dare un saluto anche a Carmen e Lolita. Diverrà quindi più nervosa e bisbetica. L’avvocato Toscano consiglierà a Bellita un investigatore che si occupi di trovare Margarita.

Cinta non vorrà tornare in scena

José ed Emilio cercheranno invano di fare tornare Cinta in scena. José invece vorrebbe recitare, mentre Susana cercherà di calmare Ursula. La donna sarà tormentata dai ricordi dei tempi passati, giurerà vendetta contro i vicini di Acacias con l’aiuto di Genoveva.

Arantxa sconsiglierà a Bellita di cercare un investigatore privato per Margarita. José non avrà il coraggio di confidare a sua moglie di recitare in una compagnia teatrale parrocchiale. Bellita quindi sospetterà che il marito le nasconda qualcosa.

Emilio vorrebbe che Cinta tornasse ad appassionarsi di arte, la giovane però ha ormai rinunciato. Susana soffrirà e sarà nervosa per amore

Liberto anticiperà la sua partenza. Marcia, al banco dei pegni ritroverà le fedi. A Santiago gli starà troppo larga, potrebbe non essere lui suo marito.

Genoveva parlerà ai giornalisti del suo successo nel rimpatrio dei soldati dal Marocco. Quindi la Salmeron e Felipe si baceranno con passione.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui