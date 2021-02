Animali Fantastici e dove trovarli: quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito?

Animali Fantastici e dove trovarli nasce prima come titolo nei libri che Harry Potter studia a scuola. Il libro, di Newt Scamander, offre indicazioni e consigli su come gestire le creature che hanno poteri magici.

In seguito, Newt divenne un personaggio prima di un libro a parte della Rowling (omonimo), poi di una saga di film prequel di Harry Potter. Cosa c’è da sapere sulla saga?

Animali Fantastici e dove trovarli (2016)

La pellicola del 2016 è quella che vedremo stasera su Canale 5 alle ore 21.21. Il film è ambientato nel 1926, ma ha diverse ambientazioni. La pellicola, ricca di effetti speciali, ha una durata di 133 minuti ed è diretta da David Yates. La sceneggiatura è della stessa J.K. Rowling.

Newt è in pausa a New York, ma sente una babbana che trama contro i maghi. Nel frattempo, perde il suo animale Snaso, che si illumina da solo. Nell’inseguirlo, scambia la sua valigia con quella di un operaio e viene poi arrestato.

Nel frattempo, si scopre che dietro alla magia oscura che aleggia su New York c’è un bambino che rifiuta i suoi poteri magici. La donna che ha arrestato Newt, Tina, porta lui e Jacob a casa sua, dove abita con la sorella.

Newt recupera la valigia, ma è ritenuto responsabile di un delitto. Nel frattempo, dietro ai poteri oscuri del bambino c’è ben altro.

Il cast è composto da:

Eddie Redmayne: Newt Scamander;

Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein;

Dan Fogler: Jacob Kowalski;

Alison Sudol: Queenie Goldstein;

Ezra Miller: Credence Barebone;

Samantha Morton: Mary Lou Barebone;

Jon Voight: Henry Shaw Sr.;

Carmen Ejogo: Seraphina Picquery;

Gemma Chan: Madam Ya Zhou;

Colin Farrell: Percival Graves;

Ron Perlman: Gnarlack;

Ronan Raftery: Langdon Shaw;

Josh Cowdery: Henry Shaw, Jr.;

Kevin Guthrie: Abernathy;

Jenn Murray: Chastity Barebone;

Johnny Depp: Gellert Grindelwald;

Zoë Kravitz: Leta Lestrange.

Il film è uscito nei cinema italiani il 17 novembre 2016. Guadagnò 814 milioni di euro contro i 180 milioni spesi per realizzarlo. Il film vinse il Premio Oscar nel 2017.

Animali Fantastici e i crimini di Grindelwald (2018)

La seconda pellicola, del 2018, mostra un’incredibile Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald. Diretto sempre da David Yates, la pellicola è in due versioni, una da 134 minuti e una estesa da 142 minuti.

Il film è interessante anche perché Jude Law interpreta il ruolo di Albus Silente da giovane e si trova un altro personaggio che si è ascoltato nella saga di Harry Potter, Nicolas Flamel, ovvero il creatore della pietra filosofale.

Nel 1927, Grindelwald scappa dalla prigione e inizia a pianificare la sua vendetta con i suoi compagni. Nel frattempo, Newt riceve da Silente una richiesta di aiuto per combatterlo in segreto.

Per uccidere Silente, però, serve Credence. Dove potrà essere?

Il cast è composto da:

Eddie Redmayne: Newt Scamander;

Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein;

Dan Fogler: Jacob Kowalski;

Alison Sudol: Queenie Goldstein;

Ezra Miller: Credence Barebone;

Zoë Kravitz: Leta Lestrange;

Callum Turner: Theseus Scamander;

Claudia Kim: Nagini;

William Nadylam: Yusuf Kama;

Kevin Guthrie: Abernathy;

Jude Law: Albus Silente;

Johnny Depp: Gellert Grindelwald;

Poppy Corby-Teuch: Vinda Rosier;

Brontis Jodorowsky: Nicolas Flamel.

La colonna sonora è composta da:

Il film uscì in Italia il 15 novembre 2018, un giorno prima dell’uscita americana. La pellicola guadagnò più di 654 milioni di dollari.

Animali Fantastici e dove trovarli 3 (2022?)

Il terzo capitolo della saga è stato annunciato con date diverse, complice la pandemia. In più, la Warner Bros. decise di togliere il ruolo di Grindelwald a Johnny Depp per via del suo processo con l’ex moglie, spostando il tutto al 2022. La pellicola sicuramente si farà, visto che J.K. Rowling dichiarò già nel 2018 di avere il copione pronto.

