Beautiful anticipazioni 20 – 26 febbraio 2021: Shauna avrà Ridge?

Ecco a voi le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate dell’ultima settimana di febbraio 2021. Quinn nutrirà la speranza che Shauna, sua grande amica, riesca a fare breccia nel cuore di Ridge. Quet’ultimo festeggerà il Giorno del Ringraziamento con la Fulton e Brooke non gli sarà vicina. Ricordiamo che Katherine Kelly Lang interpreterà Brooke Logan in Beautiful.

Anticipazioni Beautiful, puntate italiane dal 20 al 26 febbraio 2021

Thomas con la sua pazza gelosia di Hope non rinuncerà a cercare il suo amore. Nel frattempo, consolerà Steffy, sua sorella che soffre per Liam. Ridge, nel frattempo, si preparerà a festeggiare la giornata del Ringraziamento, lontano da Brooke.

Sarà la prima volta che i due non parteciperanno insieme all’evento. Nell’abitazione di Liam e Hope verranno organizzati i festeggiamenti. La coppia manifesterà grande felicità, per poter gioire con Beth e Douglas.

Liam avrà comunque paura che la presenza di Thomas crei pericolo per Hope e per il bambino. Lo Spencer, per precauzione, si recherà alla Forrester e affronterà il figlio di Ridge, intimandogli di non avvicinarsi alla sua famiglia.

Ecco come reagirà Thomas

L’affidamento del piccolo Douglas è congiunto a Hope, non mancheranno quindi scontri e discussioni tra la giovane Logan e Steffy. Quest’ultima incolperà la prima di aver “usato” il fratello per raggiungere ciò che voleva.

Il Forrester junior, vorrà, nel frattempo, convincere Hope a collaborare per la sfilata “Hope for the Future“. Liam e Steffy spereranno che la giovane Logan non accetti.

Thomas si servirà, ancora, del piccolo Douglas. Non avrà alcun scrupolo di agire, per poter raggiungere i suoi obiettivi. Naturalmente Liam non apprezzerà la possibile decisione della compagna di tornare a lavorare con Thomas.

Ridge non intenderà legalizzare i documenti per il divorzio

A questo punto ci sarà un altro colpo di scena, Ridge dirà alla Fulton di non voler apporre la firma nei documenti per il divorzio. Il Forrester, infatti, nutre la speranza di salvare il suo matrimonio con Brooke.

Il Forrester proporrà alla moglie di perdonare il figlio Thomas. La donna si farà vedere molto indignata e non ne vorrà sapere. La coppia non starà più insieme per colpa di Thomas?

Gli spoiler americani sulla prossima settimana ci risponderanno. Beautiful viene trasmessa in streaming alle ore 13:40 da Canale 5, in replica.

