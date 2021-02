Chi è Stefano Giovino, il compagno di Luisa Corna?

Ecco chi è Stefano Giovino, il compagno della nota cantante Luisa Corna

Stefano Giovino è un carabiniere, non fa parte del mondo dello spettacolo ma è noto per essere il compagno della cantante Luisa Corna.

È nato nel 1980 a Roma, Giovino ha quindici anni in meno della compagna ma la differenza d’età non è mai stata un problema per loro, ad oggi sono più innamorati che mai.

Il compagno della nota cantante dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza ha intrapreso in Puglia la carriera nell’Arma dei Carabinieri. A Bari ha ricoperto il ruolo di comandante di plotone.

È stato poi al comando della compagnia di Chieri, dal 2014 al 2018. Subito dopo Stefano Giovino si è trasferito a Brindisi dove vive insieme ai suoi figli, nati dal suo precedente matrimonio, e alla compagna Luisa Corna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2004 ha una relazione sentimentale con la cantante. I due si sono conosciuti durante una manifestazione contro la violenza sulle donne, tra loro fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Pochi mesi fa durante un’intervista a Detto Fatto Luisa Corna aveva rivelato di aver ricevuto la proposta di nozze da Stefano Giovino e di aver detto di si. Ad oggi non sono ancora convolati a nozze, presto dovrebbero però diventare marito e moglie.

Luisa Corna sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 18 febbraio su Rai Uno. Tra le varie cose parlerà anche della sua storia d’amore con Giovino?

